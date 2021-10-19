В Госдепе заявили о стремлениях к возобновлению диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти США стремятся к диалогу с КНДР и открыты для проведения встречи без предварительных условий. Об этом спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил в понедельник по итогам состоявшейся в Госдепартаменте встречи со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком.

"Вашингтон решительно привержен тесной работе со своими союзниками и партнерами, особенно с Республикой Корея и Японией, чтобы достичь полной денуклеаризации и устойчивого мира на Корейском полуострове. Чтобы достичь этой цели, мы будем стремиться к дипломатии с КНДР, чтобы добиться ощутимого прогресса, который повысит безопасность США и наших союзников. Это включает рассмотрение потенциального взаимодействия с КНДР, чтобы снизить напряженность. США продолжают связываться с Пхеньяном, чтобы возобновить диалог. Наши намерения остаются теми же. Мы не питаем враждебных намерений по отношению к КНДР, мы открыты для встреч без предварительных условий", - сказал он группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.

7 октября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил на регулярном брифинге, что Вашингтон направил Пхеньяну конкретные предложения о проведении дискуссий и надеется на положительный ответ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что предложение США о переговорах является прикрытием их враждебной политики. По его словам, Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.