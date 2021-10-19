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Минфин США рекомендовал администрации Байдена применять санкции более избирательно

В докладе ведомства также подчеркивается, что для более эффективного применения санкций Вашингтону следует вводить их одновременно со своими союзниками и партнерами

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена должна при введении санкций действовать более избирательно, вместе с тем распространение цифровых валют может снизить эффективность данных ограничительных мер. Об этом говорится в докладе по применению Вашингтоном рестрикций за последние годы, опубликованном в понедельник Минфином США.

Ведомство рекомендует при принятии решений о введении новых рестрикций руководствоваться тем, "содействует ли это достижению четких политических целей в рамках более широкой стратегии". Кроме того, в Минфине США отмечают, что администрации нужно оценивать, являются ли санкции "верным инструментом в данных обстоятельствах", учитывать "политические и экономические последствия".

За подготовку доклада отвечал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. "Санкции являются принципиально важным инструментом для защиты наших национальных интересов, - подчеркнул он. - Обзор санкций показал, что этот мощный инструмент по-прежнему позволяет достигать результатов, но также сталкивается с новыми вызовами. Мы привержены тому, чтобы вместе с партнерами и союзниками модернизировать и усиливать этот важнейший инструмент".

В докладе отмечается, что "технологические инновации, такие как цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы скрывать трансграничные переводы потенциально снижают эффективность американских санкций". "Эти технологии дают злоумышленникам возможность хранить и переводить средства за пределами традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара, - полагают в Минюсте США. - Они также дают дополнительные возможности нашим противникам, которые пытаются создать новые финансовые и платежные системы, предназначенные для сокращения роли доллара в мире. Мы осознаем риски, которые связаны с этим, и то, что эти цифровые активы без контроля могут снизить эффективность наших санкций".

В докладе также подчеркивается, что для более эффективного применения санкций США следует вводить их одновременно со своими союзниками и партнерами.

Адейемо в феврале выступал на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост заместителя министра финансов США в профильном комитете Сената Конгресса. Он отметил тогда, что готов провести по указанию главы Минфина США Джанет Йеллен полный обзор санкционной политики страны, чтобы сделать ее более эффективной.

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