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СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Другой информации о нем не приводится, сообщило агентство Yonhap
© EPA-EFE/KCNA, архив

ТАСС, 19 октября. КНДР во вторник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По уточненным данным агентства, был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Другой информации о нем не приводится.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, сообщила, что КНДР, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, и предупредила находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября военные Республики Корея сообщили о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.

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КНДР
Премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря
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