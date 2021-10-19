В США главу судостроительного подрядчика Пентагона обвинили в даче взяток

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американские власти обвинили в даче взяток руководителя судостроительной компании Multinational Logistics Services, которая с 2010 года выполнила заказов для Пентагона примерно на $1,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Минюста США, опубликованном в понедельник.

Речь идет о 68-летнем американце Фрэнке Рафараси. По данным прокуратуры, с 2011 года он "был вовлечен в масштабную схему по подкупу должностных лиц ВМС США", а также был причастен к мошенничеству. Оно включало в себя завышение счетов для ВМС США и легализацию средств, полученных незаконным путем, с помощью подставных компаний в ОАЭ и иностранных банков.

Как отмечают американские власти, Multinational Logistics Services оказывала услуги ВМС США по обслуживанию кораблей в портах по всему миру.

В заявлении уточняется, что Рафараси в сентябре был задержан на Мальте по запросу американской стороны. Позднее он вернулся в США и в понедельник предстал перед федеральным судом столичного округа Колумбия.

Руководителю компании может грозить тюремное заключение продолжительностью до 15 лет.