В Южной Корее подтвердили запуск КНДР баллистической ракеты

ТАСС, 19 октября. Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея во вторник заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Ранее агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Береговая охрана Японии предположила, что снаряд мог быть баллистической ракетой, и предупредила находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября КНШ ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.