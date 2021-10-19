Премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Власти Японии считают, что КНДР во вторник запустила две баллистические ракеты, ущерба рыболовным судам в Японском море на данный момент не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет", - сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, поступала ли информация о каком-либо ущербе рыболовным судам, глава правительства заявил, что "на данный момент такой информации нет".

Кисида также отметил, что сейчас Япония анализирует имеющуюся у нее информацию о запуске. Более подробных сведений о типе ракет и районе их падения он не привел. В связи с проведенными в КНДР пусками при канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

Между тем Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея ранее сообщил о запуске КНДР одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По его данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.