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Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет

Заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки назвал это нарушением резолюций Совбеза ООН

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.

"Такие запуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН. Это крайне прискорбно. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам", - сказал он.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что сейчас Токио анализирует имеющуюся информацию о запуске. Более подробных сведений о типе ракет и районе их падения пока не приводится. В связи с проведенными в КНДР пусками при канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

Между тем Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея ранее сообщил о запуске КНДР одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По его данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо.

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