СМИ: КНДР могла испытать баллистическую ракету подводных лодок

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. КНДР, вероятно, осуществила во вторник запуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на южнокорейский военный источник.

"Предполагается, что Север произвел пуск баллистической ракеты подводных лодок", - отметил этот источник. По словам военного, в пользу данной версии говорит ряд фактов, в том числе то, что в районе КНДР, откуда была запущена ракета, расположена крупная военная верфь.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября южнокорейский Генштаб сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.