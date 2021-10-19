Корабли Китая и России впервые вместе прошли через Сангарский пролив

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабмина Ёсихико Исодзаки.

"18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии", - сказал он.

По данным Минобороны Японии, проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

Ранее в Японском море завершились трехдневные учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая "Морское взаимодействие - 2021". В рамках практических этапов учения корабли двух стран на морских полигонах отработали задачи по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб. Также моряки практиковались в совместном тактическом маневрировании и организации связи. В рамках завершающего этапа корабли двух стран при поддержке самолетов противолодочной авиации нашли и заблокировали подводную лодку условного противника в назначенном районе.

С российской стороны в учениях были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая - эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.