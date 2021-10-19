Супруга Ярошенко рассказала о здоровье летчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 октября. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), вновь пожаловался на отсутствие стоматологической помощи. Об этом во вторник рассказала ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

Ранее Ярошенко неоднократно жаловался на состояние здоровья, в том числе на зубную боль. По словам его жены, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы неоднократно игнорировали.

"Опять с зубами у него [Ярошенко] проблемы. Сильно болит один зуб. Пойдет вырывать, скорее всего. Терпения нет ждать, когда окажут помощь", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в тюремном медпункте не предлагают лечения, только удаление больного зуба.

"Хотим найти клинику в Данбери, созвониться, узнать условия, цены. Потом будем искать деньги, а также того, кто может этим заниматься. Будем просить руководство тюрьмы, чтобы его отвезли к врачу", - добавила супруга россиянина.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.