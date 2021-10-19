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СМИ: Пхеньян призвал Сеул к нормализации межкорейских отношений

Причиной напряженности между странами портал Meari называет наращивание Южной Кореей вооружений, а также совместные военные учения республики с США

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. КНДР призывает Республику Корея принять меры для улучшения двусторонних отношений, что является обязательным условием для подписания мирного договора. Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник на северокорейском внешнеполитическом портале Meari.

"В настоящее время межкорейские отношения нестабильны, и если объявить об окончании Корейской войны, игнорируя нынешнюю ситуацию, то обе стороны попадут в порочный круг конфликта еще до того, как высохнут чернила под документом", - подчеркивается в сообщении.

Причиной нынешней напряженности авторы комментария назвали наращивание Сеулом вооружений, а также совместные военные учения с США.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 21 сентября в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к скорейшему подписанию декларации об окончании Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально стороны до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта. Позднее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал Сеул отказаться от "политики двойных стандартов", прежде чем приступать к переговорам об объявлении окончания войны.

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