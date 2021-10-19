{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьер Японии изменил рабочий график в связи с ракетными пусками КНДР

В течение дня может быть проведено заседание Совета национальной безопасности Японии

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал свою рабочую поездку по регионам страны и принял решение вернуться в Токио в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

По его данным, глава правительства, который утром находился в северо-восточной префектуре Фукусима, должен был после этого отправиться в северную префектуру Акита. Однако после ракетных пусков он принял решение вернуться в Токио.

Как ожидается, в течение дня может быть проведено заседание Совета национальной безопасности Японии. На нем должен присутствовать премьер-министр.

По данным Минобороны Японии, КНДР во вторник осуществила запуск двух баллистических ракет, которые упали в Японское море. Ущерба японским рыболовным судам не зафиксировано. Более подробных сведений о типе ракет и районе их падения пока не приводится.

Между тем Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР лишь одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По его данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на военный источник при этом сообщила, что Пхеньян мог испытать баллистическую ракету подводных лодок.

Теги
ЯпонияКНДРКисида, Фумио
Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 430-450 км
Агентство Yonhap сообщило, что высота полета в наивысшей точке составила 60 км
Читать полностью