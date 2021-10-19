Эрдоган: судьбу мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны

ТАСС, 19 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu .

Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, Эрдоган подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.

"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне, - сказал турецкий лидер, выступая в парламента Анголы в рамках своего визита в эту страну. - В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.