{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган: судьбу мира не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны

Президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду страны - постоянные члены Совета безопасности ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.

На эту тему

Говоря о неравенствах, сохраняющихся в глобальной системе, Эрдоган подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду пять стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.

"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне, - сказал турецкий лидер, выступая в парламента Анголы в рамках своего визита в эту страну. - В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 430-450 км
Агентство Yonhap сообщило, что высота полета в наивысшей точке составила 60 км
Читать полностью