Созданная правительством Уэльса комиссия обсудит вопрос независимости региона

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Уэльса утвердило специальную комиссию с целью рассмотрения вопроса обретения регионом независимости в контексте будущих отношений с остальной частью Соединенного Королевства. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Новый орган создан по инициативе министров валлийского правительства, которые являются членами Лейбористской партии. Как следует из заявления кабмина Уэльса, комиссия разработает варианты реформы "конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которых остается Уэльс". Однако ее сопредседатель профессор Кардиффского университета Лора Макалистер указала, что орган рассмотрит в том числе и вопрос независимости. "Я думаю, что все варианты должны быть представлены для обсуждения. На данном этапе было бы абсурдно исключить какую-либо возможность выбора. Независимость означает разные вещи в зависимости от контекста", - сказала она.

Партия валлийских националистов Plaid Cymru - Партия Уэльса - в свою очередь отметила, что создание нового органа предоставит возможность провести "самый широкий национальный разговор о будущем Уэльса". "Plaid Cymru ожидает конструктивного взаимодействия с комиссией с использованием всех возможностей, которые она предоставляет, чтобы обсудить вопрос о независимости", - сказал представитель партии Рис Аб Оуэн.

Данную инициативу не поддержали валлийские консерваторы, указав на неактуальность темы. "Вместо того, чтобы уделять приоритетное внимание дискуссиям о независимости и конституционных изменениях, лейбористское правительство Уэльса должно использовать уже имеющиеся у него полномочия, чтобы справиться с проблемами, стоящими перед Уэльсом", - отметил консерватор Даррен Миллар.