Лондон приостановил продажу британской Meggitt американской компании

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании временно заблокировало сделку по приобретению за £6,3 млрд ($8,7 млрд) американской компанией Parker-Hannifin британского разработчика комплектующих для военных самолетов и космических летательных аппаратов Meggitt. Об этом сообщила во вторник газета The Times.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг приостановил сделку, объяснив вмешательство "соображениями национальной безопасности", возникшими после предупреждения Минобороны. Дело передано Управлению по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании для проведения расследования, результаты которого требуется представить до 18 марта 2022 года.

Parker-Hannifin, располагающая в королевстве 18 производственными объектами и более 2 тыс. сотрудников, согласилась выполнять обязательства Meggitt по контрактам, заключенным с британским Минобороны. Американская компания надеется наладить сотрудничество с Лондоном и закрыть сделку в третьем квартале следующего года.

На основании закона о предприятиях 2002 года британское правительство два месяца назад приостановило выполнение соглашения о продаже за £2,6 млрд ($3,56 млрд) английской оборонной компании Cobham. Ею с прошлого года владеет американская инвестиционная компания Advent - конкурент британской Ultra Electronics. По этому делу британский регулятор также проводит расследование.