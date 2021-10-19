Венецианская комиссия рекомендует Киеву изменить закон о переходном периоде в Донбассе

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Венецианская комиссия опубликовала заключение на украинский законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который предлагает урегулирование принципов госуправления и правосудия на неподконтрольных Киеву территориях во время процесса их реинтеграции. Об этом во вторник сообщает украинское издание "Европейская правда", которое располагает текстом заключения на правительственный проект закона.

Венецианская комиссия отмечает, что проект закона предлагает создать только общие правовые рамки для различных мероприятий переходного периода, из-за чего четко предсказать влияние этого закона в случае его принятия не представляется возможным. "Из-за того, что нормы являются общими и размытыми <...> проект больше напоминает политические указания, а не нормативно-правовой акт", - отмечает комиссия.

Эксперты комиссии также подвергли критике некоторые вопросы, связанные с применением норм международного права. В частности, отмечается, что, хотя проект оперирует привычными для международного права понятиями ("переходный период", "переходное правосудие" и т. д.), в данном случае их значение является более узким. Комиссия напомнила, что Украина не может в одностороннем порядке изменять базовые положения международного права по вопросам вооруженных конфликтов, они будут сохранять силу независимо от закона Украины.

"Понятно, что государство имеет легитимное право для формирования своего видения <...> Однако такие положения должны быть либо убраны из проекта, либо должно быть четко указано, что они отражают только украинское прочтение международного права", - говорится в заключении.

По мнению экспертов комиссии, необходимо привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с так называемой временной оккупацией, и пересмотреть существующее дифференцированное отношение к разным категориям преступников. Кроме того, нужно сузить и уточнить положение о люстрации, учитывая, что по международным стандартам она ограничивается важнейшими должностями в государстве и не распространяется на выборные должности, что должна быть возможность ее судебного контроля. Комиссия рекомендует обозначить, что законопроект имеет целью установление правды обо всех преступлениях, а не только о тех, которые совершены конкретными субъектами конфликта. Эксперты также предлагают отразить в проекте особый конституционный статус Крыма и Севастополя.

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" был зарегистрирован в Раде в августе. В документе фиксируется определение "государство-агрессор" и "государство-оккупант" по отношению к России и "оккупационные силы Российской Федерации" - ко всем подконтрольным ей, по мнению Киева, вооруженным группировкам.