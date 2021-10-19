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Эрдоган отправится с однодневным визитом в Азербайджан 26 октября

Эрдоган отправится с однодневным визитом в Азербайджан 26 октября - канцелярия турецкого лидера.

Ситуация на Корейском полуострове
СМИ: запущенная КНДР ракета пролетела 590 км
Агентство Yonhap сообщило, что высота полета в наивысшей точке составила 60 км
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