Бывшие воины-афганцы проводят митинг у офиса Зеленского

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Бывшие воины-афганцы проводят митинг у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, добиваясь личной встречи с ним и требуя социальных льгот и гарантий. Об этом во вторник сообщило издание Vesti.ua.

"В Киеве проходит акция Украинского союза ветеранов Афганистана у стен офиса президента. Присутствующие выдвинули несколько требований к властям, среди которых личная встреча с президентом Украины", - отметило издание.

По его данным, участники митинга требуют пересмотра в Верховной раде некоторых законопроектов, которые "сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижают их честь и достоинство", а также введения государственного медицинского страхования ветеранов войны, стопроцентной медпомощи им и обеспечения жильем. Участники акции настаивают на освобождении от занимаемых должностей руководителей Минсоцполитики, Минздрава, Минкультуры и Министерства по делам ветеранов Украины.

Митинг проходит мирно. Здание офиса главы государства охраняют усиленные подразделения силовых структур.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности инициировать новый пакет денежных компенсаций всем участникам боевых действий. В Афганистане выполняли интернациональный долг более 160 тыс. украинцев, погибли 3 280 человек, 8 тыс. получили ранения, а более 3,5 тыс. стали инвалидами.