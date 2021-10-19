СМИ: одна из двух ракет КНДР упала за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил журналистам во вторник, что одна из двух запущенных баллистических ракет КНДР, согласно оценке его ведомства, упала за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Как сообщает агентство Kyodo, глава ведомства подчеркнул, что анализ данных о второй ракете все еще продолжается.

Киси также объявил, что первая ракета пролетела порядка 600 км, при этом высота ее полета в наивысшей точке составила около 50 км.

КНДР во вторник утром, как полагают южнокорейские военные, запустила баллистическую ракету из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года ракетным испытанием в народно-демократической республике. По оценке Сеула, военные могли испытывать баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) - как в 2015 и 2019 годах. Власти Японии же, как сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, полагают, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты.