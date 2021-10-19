Первым вице-спикером Рады стал глава президентской партии Александр Корниенко

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Глава украинской президентской партии "Слуга народа" и заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко избран первым вице-спикером Верховной рады. Во вторник за его кандидатуру проголосовали 256 депутатов при 226 необходимых.

"Первым заместителем председателя Верховной рады избран Александр Корниенко", - объявил на заседании спикер парламента Руслан Стефанчук.

В своем выступлении Корниенко сказал, что считает необходимой реформу Рады. "Мы должны реформировать самих себя. Мы должны сделать так, чтобы законы проходили быстро. Люди ждут от нас быстрых решений", - отметил депутат. По его словам, в первую очередь необходимо реформировать регламент и процедуру как прохождения проектов законов, так и голосования.

Александр Корниенко родился в 1984 году в Киеве. Закончил Национальный технический университет, получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. Учился в Висбаденской академии психотерапии (Германия) и в Украинском институте позитивной психотерапии, где получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

С 2006 года выступал консультантом на избирательных кампаниях. Работал с разными политическими силами и кандидатами. С ноября 2018 года - в команде Владимира Зеленского. Координировал волонтерский проект "ЗеКоманда", организовывал работу по наполнению избирательных комиссий.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года - руководитель предвыборного штаба президентской партии "Слуга народа". Избран депутатом Верховной рады по списку партии. В парламенте работает первым заместителем главы фракции "Слуга народа". 10 ноября 2019 года избран главой партии вместо Дмитрия Разумкова.