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Путин и Драги обсудили подготовку к саммиту стран G20

Президент России и премьер-министр Италии также обсудили кризис в Афганистане

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону подготовку к предстоящему саммиту стран G20, который пройдет в Риме 30-31 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Лидеры обсудили кризис в Афганистане, подготовку к саммиту G20 и двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о том, в каком формате Путин будет принимать участие в саммите в Риме, решается.

О прошлой беседе лидеров стран их пресс-службы сообщали 22 сентября. Тогда темами разговора также стали ситуация в Афганистане, подготовка к саммиту G20 и двусторонние отношения, в том числе график контактов и взаимодействие в борьбе с пандемией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияДраги, Марио
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