Тимошенко заявила о начале полномасштабного кризиса в энергетическом комплексе Украины

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Глава партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила о катастрофической ситуации и начале полномасштабного кризиса в энергетическом комплексе Украины.

"В Украине в настоящее время разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - заявила она во вторник с трибуны парламента.

По мнению Тимошенко, энергетический кризис в стране углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и из-за коррупционных махинаций с перепродажей украинского газа. "Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 гривну за кубометр, людям его продают - по 7 гривен, а бюджетной сфере - по 13 гривен. Коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко рассказала, что для промышленности цена на газ доходит до 50 гривен ($1,9) за кубометр. "Практически через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней", - полагает политик.

Она так же указала на отсутствие на складах и в хранилищах достаточного объема угля и природного газа для прохождения отопительного сезона.

В понедельник во время согласительного совета глав фракций и депутатских групп Рады Тимошенко представила разработанный "Батькивщиной" план преодоления энергетического кризиса, который предусматривает введение чрезвычайного положения в энергетике, прекращение экспорта природного газа из Украины, устранение посредников между добычей и облгазами и принятия законопроекта "Батькивщины" о направлении дешевого газа собственной добычи на потребности населения. В Раде так же зарегистрировано постановление "Батькивщины" о создании временной следственной комиссии для изучения ситуации в компании "Нафтогаз Украины", в которой, возможно, имело место нецелевое расходование 225 млрд гривен ($8,5 млрд). Она напомнила, что бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял о наличии $2 млрд на закачку газа в газохранилища, но газ не закачан.

Ранее глава компании "Укртрансгаз" Сергей Перелома уверял, что страна накопила в газохранилищах 18,7 млрд куб. м газа, чего достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.