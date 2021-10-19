В Китае считают, что мир должен готовиться к новым глобальным эпидемиям

ПЕКИН, 19 октября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Международное сообщество должно тщательно готовиться к новым проблемам, которые обрушатся на человечество в обозримом будущем из-за различных глобальных эпидемий. Такую точку зрения высказал ТАСС во вторник председатель Всемирного форума экономического развития и безопасности Цзэн Вэйсюн.

"Разумеется, мы (страны, участвующие в форуме - прим. ТАСС) будем подробно изучать проблему возникновения пандемии [коронавируса нового типа], - заявил он в период проведения Первого Всемирного форума экономического развития и безопасности в городе Чанша (Центральный Китай). - Однако главный вопрос заключается в том, какие контрмеры мы собираемся принять. Ведь [новые] эпидемии, несомненно, возникнут еще не раз".

Руководитель форума напомнил, что человечество находится на пороге 4-й индустриальной революции и нынешняя ситуация "в корне отличается от того, что было раньше". "Нам (участникам форума) предстоит подробно проработать эти вопросы - только таким образом мы сможем ответить на стоящие перед нами вызовы", - подытожил он.

Первый Всемирный форум экономического развития и безопасности проходит в Чанша с 18 по 20 октября, он организован Боаоским азиатским форумом совместно с властями провинции Хунань (Центральный Китай). По данным организаторов, в масштабном мероприятии, посвященном задачам сохранения всеобщего устойчивого роста в процессе крупных глобальных изменений, принимает участие порядка 2,6 тыс. человек: бизнесмены и авторитетные эксперты, представители крупных компаний и некоммерческих организаций. На этой конференции, проводимой в очном режиме и онлайн-формате, обсуждаются такие проблемы, как сохранение эффективных международных цепочек поставок в условиях пандемии, минимизация сетевых рисков, обмен опытом по формированию зон свободной торговли, координация многосторонних усилий в борьбе с климатическими изменениями, преодоление вызовов в области энергетики.