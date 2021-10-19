Премьер Польши подтвердил в ЕК планы властей распустить судебную дисциплинарную палату

ВАРШАВА, 19 октября. /ТАСС/. Польша распустит судебную дисциплинарную палату, функционированием которой были недовольны в Европейском союзе. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге, где проходят дебаты по превосходству польской конституции над европейским правом.

Отвечая на вопросы выступавших европарламентариев, Моравецкий подтвердил планы властей распустить судебную дисциплинарную палату. "Мы намерены ее ликвидировать, потому что введенные механизмы судебной ответственности не соответствовали нашим ожиданиям", - сказал он.

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 15 июля. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска.