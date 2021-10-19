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Отношения России и НАТО
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Франция сожалеет о решении России приостановить работу своей миссии при НАТО

В пресс-службе французского МИД сообщили, что с 2014 года Франция со своей стороны постоянно выступает за сохранение каналов диалога между НАТО и РФ

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. МИД Франции выразил сожаление в связи с прекращением работы российской делегации при НАТО и напомнил о позиции страны по поводу поддержания диалога организации с Москвой. Об этом заявил во вторник представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.

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"Мы сожалеем о необоснованном решении России приостановить работы своего постпредства при НАТО и прекратить с 1 ноября деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в России. С 2014 года Франция со своей стороны постоянно выступает за сохранение каналов диалога между НАТО и Россией, в частности, через Совет Россия - НАТО", - сообщили в пресс-службе французского МИД журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Теги
РоссияФранцияОтношения России и НАТО
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