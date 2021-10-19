Коалиционные переговоры между СДПГ, "зелеными" и либералами ФРГ начинаются 21 октября

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Коалиционные переговоры между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), "Союзом-90"/"зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) о формировании нового правительства ФРГ начинаются в четверг, 21 октября. Об этом сообщила во вторник медиагруппа "Функе" со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, три партии договорились создать для обсуждения разных тем в общей сложности 22 рабочие группы. Ранее сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF сообщила, что переговоры начнутся "до конца недели".

До этого политические силы проводили так называемые зондирующие переговоры, чтобы понять готовность партий к компромиссам в случае совместного формирования кабинета. Собственно на коалиционных переговорах будут распределяться министерские посты и разбираться по пунктам программы, которые лягут в основу коалиционного договора. Пока известно о том, что пост главы Минфина стремится занять лидер либералов Кристиан Линднер. В то же время "зеленые" претендуют на то, чтобы возглавить новое министерство по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Потенциальным будущим канцлером может стать кандидат от СДПГ Олаф Шольц.

Альянс в составе СДПГ, "зеленых" и либералов в Германии называют "Светофором" (отсылка к официальным цветам партий). На федеральном уровне такая коалиция не правила еще ни разу, но на региональном она была сформирована, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90" / "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.