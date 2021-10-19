США осудили запуск баллистических ракет КНДР

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Новые запуски ракет со стороны КНДР являются нарушением ряда резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и представляют угрозу региону. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты осуждают запуск КНДР баллистических ракет. Эти пуски являются нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для региона", - сказал он. "Мы призываем КНДР воздерживаться от дальнейших провокаций и начать последовательный и предметный диалог", - добавил представитель Госдепа. "Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - заявил он.

КНДР во вторник утром, как полагают южнокорейские военные, запустила баллистическую ракету из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года ракетным испытанием в Северной Корее. По оценке Сеула, военные могли испытывать баллистическую ракету подводных лодок как в 2015 и 2019 годах. Власти Японии, как сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, полагают, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты.