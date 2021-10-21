Токаев: в Казахстане не надо ограничивать изучение разных языков, в том числе русского

НУР-СУЛТАН, 21 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана не должны ограничивать изучение школьниками разных языков, в том числе русского. Об этом в четверг заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

"Действительно, выпускники наших школ должны быть интегрированы в казахстанское общество, они должны быть конкурентоспособными. А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком. В целом, чем больше наши дети владеют различными языками, тем лучше для них. Не надо их ограничивать лишь одним языком", - сказал Токаев.

По его словам, изучение только одного языка ограничивает будущее развитие детей, их интеграцию в общество и лишает перспективы на благополучное будущее. "Поэтому министерство образования и науки должно внимательно изучить опыт полиязычия во всем мире и переносить его на нашу национальную почву", - отметил президент Казахстана.

Пресечение конфликтов на национальной почве

Он также заявил, что власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать конфликты на национальной почве.

"Хочу особо отметить: государство будет целенаправленно проводить политику социально-экономической интеграции этносов и пресекать любые трения на этой почве во избежание их перерастания в конфликты. Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты - дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны", - сказал Токаев.

По его словам, нужно разработать системные меры по преодолению негативных тенденций образования замкнутых этнических районов и кварталов в сельской местности и городах республики.

"В ряде регионов наблюдается также феномен внутренней эмиграции, когда представители этнических групп дистанцируются от казахстанской действительности. Такая тенденция может воспрепятствовать полноценной интеграции этносов в казахстанское общество. Считаю, что о таких серьезных проблемах нужно говорить открыто, откровенно, замалчивать эти проблемы нельзя. В противном случае это может привести к крайне нежелательным результатам, и мы не сможем реалистично оценивать всю сложность возникающих вопросов", - подчеркнул президент Казахстана.

Он отметил, что проблемы развития регионов нужно рассматривать с точки зрения исключительной важности достижения гармонии в этно-демографической сфере.