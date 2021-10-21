Глава ведущей фракции ЕП предупредил о возможном выходе Польши из Евросоюза

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер предупредил о возможном выходе Польши из состава Европейского союза (ЕС) на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным. Такое мнение он выcказал в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита ЕС, который проходит с 21 по 22 октября.

Вебер отметил, что на предстоящем саммите Евросоюза необходимо найти компромиссное решение относительно правового спора между Польшей и ЕС.

"Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета", - утверждал глава ЕНП.

При этом он добавил, что Евросовету не следует "бояться реальных дебатов, которые необходимо вести в Европе". "Если вопрос верховенства закона и действия [норм] европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход", - заключил Вебер.

7 октября Конституционный суд Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие конституции республики нормы о приоритете европейского права. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и дискуссию о возможности лишения Варшавы средств из европейских фондов.

Поводом для решения польского Конституционного суда могло стать удовлетворение 14 июля иска Еврокомиссии Европейским судом юстиции. Инстанция ввела ограничения на деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, постановив, что реформированная польская судебная система нарушает принцип верховенства закона, поскольку создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной.