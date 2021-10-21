В Европарламенте считают, что ЕС нужны инвестиции в СПГ, чтобы стать менее зависимым от РФ

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер полагает, что Европейскому союзу (ЕС) необходимы инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы стать более независимым от России. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии открывающегося 21-22 октября саммита ЕС.

"Существует понимание, что независимость в области энергоснабжения является важной целью ЕС. Вот почему, например, сейчас нам нужны инвестиции в сжиженный газ, который мы можем покупать по всему миру, чтобы стать более независимыми от [президента России Владимира] Путина", - утверждал Вебер. При этом он заметил, что цены на газ - это один из способов давления на Европу, которым может воспользоваться Россия. В то же время глава ЕНП заявил, что до сих пор РФ всегда соблюдала свои контрактные обязательства на поставку газа, однако не предлагала их увеличить.

Касаясь вопросов энергетического кризиса в Европе, Вебер подчеркнул, что "сегодняшние дебаты о ценах на энергоносители - это всего лишь предвкушение того, чего можно ожидать от необходимого перехода на климатически нейтральные технологии", который, по его мнению, не должен осуществляться за счет социально незащищенных слоев населения. В этом контексте, как считает глава ЕНП, ЕС следует использовать свои рычаги на рынке для совместного согласования цен на энергоносители. "Европа также должна быстрее избавиться от зависимости от старых ископаемых форм энергии и способствовать переходу на возобновляемые источники энергии", - заключил Вебер.

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. м, что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан за энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.

13 октября Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".