СМИ: суд в Италии оправдал Берлускони по делу о подкупе свидетелей

По ее данным, оправдательный приговор был вынесен также в отношении пианиста Данило Мариани. Суд постановил, что факта, по которому шло разбирательство, не существует. Прокуратура утверждала, что в период с 2011 по 2013 год Мариани получил от политика €170 тыс. за дачу ложных показаний о вечерах на частной вилле Берлускони, на которых присутствовали несовершеннолетние девушки. Прокуратура требовала для Берлускони четыре года и два месяца заключения, для Мариани - четыре с половиной года тюрьмы.

РИМ, 21 октября. /ТАСС/. Суд в итальянском городе Сиена (область Тоскана) оправдал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинялся в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Об этом в четверг сообщила газета Corriere della Sera .

В Милане продолжается основной судебный процесс по данному делу. Слушания несколько раз откладывались из-за состояния здоровья 85-летнего политика, который согласился на продолжение процесса без своего личного присутствия, чтобы не проходить судебно-медицинскую экспертизу, назначенную судом.

Дело об использовании услуг несовершеннолетних проституток получило название по прозвищу основной фигурантки - марокканки Руби (Карима эль-Маруг). Политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако процесс опирался на показания свидетелей - девушек, посещавших личную виллу Берлускони. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.

Больше года назад Берлускони перенес коронавирусную инфекцию, а несколько лет назад ему была сделана сложная операция на сердце. В последние месяцы неоднократно сообщалось о том, что политик бывал в больнице, где проходил обследования.

Берлускони, трижды возглавлявший итальянское правительство, в том числе единственный раз в истории республики на протяжении всего положенного пятилетнего срока, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", является сейчас евродепутатом.