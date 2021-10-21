Генсек НАТО не ответил, обсуждался ли AUKUS на заседании министров обороны альянса

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на заданный ему вопрос, обсуждалось ли на заседании министров обороны альянса партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS). Вопрос генсеку задали в четверг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания, которое завершится 22 октября.

При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на периодически возникающие разногласия между членами НАТО, они всегда могут "объединиться вокруг ключевой задачи и продолжать совместную работу по укреплению альянса в конкурентном мире".

Он подчеркнул, что вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "подъем Китая" делают еще более важным совместное членство стран Европы и Северной Америки в НАТО. Столтенберг рассказал, что на саммите альянса 14 июня была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества с не входящими в него Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций, но потом вернула их.