Страны НАТО запустят три совместных проекта по защите от оружия массового поражения

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств 11 государств НАТО подписали в четверг на полях встречи министров обороны альянса в Брюсселе меморандумы о намерениях запустить три межнациональных проекта по защите от оружия массового поражения (химического, бактериологического, радиологического и ядерного). Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Министры обороны 11 государств НАТО (США, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов, Бельгии, Греции, Польши, Венгрии, Латвии и Албании) подписали меморандумы о намерениях запустить три проекта по защите от оружия массового поражения [ОМП]", - говорится в заявлении.

Первый проект направлен на закупки снаряжения для защиты от ОМП, второй - на приобретение и совместное использование систем обнаружения и идентификации нападений с его применением. Третий - на развертывание сети объектов, в частности тренировочных центров и биологических лабораторий, для обеспечения защиты от ОМП.