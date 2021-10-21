Турция считает незаслуженным решение ФАТФ включить ее в "серый список"

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Власти Турции назвали незаслуженным решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включить республику в так называемый серый список в связи с недостаточно эффективной борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства финансов и казначейства Турции.

"В результате проведенных исследований мы учли все выявленные ФАТФ недостатки. Несмотря на это, наши шаги были не восприняты ФАТФ в достаточной мере и наша страна попала в "серый список". Попадание нашей страны в "серый список" является незаслуженным решением. В дальнейшем будут предприняты все необходимые меры в сотрудничестве с ФАТФ и всеми заинтересованными ведомствами для того, чтобы наша страна как можно скорее вышла из этого списка, которого она не заслуживает", - отмечается в коммюнике.

Между тем в ФАТФ подчеркнули, что с 2019 года Турция "добилась определенных успехов" в этой сфере. Однако президент группы Маркус Плеер отметил, что "серьезные проблемы остаются". Этим он обосновал включение Турции в "серый список", сообщило Agence France-Presse. По его данным, включение в "серый список" может ухудшить имидж страны и негативно повлиять на объем иностранных инвестиций.

Помимо Турции, в этот перечень в четверг были включены Иордания и Мали, а Ботсвана и Маврикий были исключены из списка.