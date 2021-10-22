Эксперт считает, что в речи Путина на "Валдае" был сигнал о готовности работать с США

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" содержало послание о готовности Москвы сотрудничать с Вашингтоном. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям США Томас Грэм на полях заседания.

"Послание таково, что Россия готова продолжать работать с США над улучшением отношений. Это был ключевой сигнал. Он говорил спокойно и все различия изложил четко", - сказал он.

Эксперт выразил удовлетворение словами президента о том, что отношения с США налаживаются по некоторым конструктивным направлениям, обозначенным на его встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве. "Что они ведут работу над вопросами стратегической стабильности, вопросами кибербезопасности, противодействия терроризму", - продолжил он.

Однако, продолжил Грэм, есть такие сложные темы, как Украина, ситуация с НАТО, которые "по-прежнему являются серьезными препятствиями на пути более долгосрочного улучшения отношений". И Путин высказался и по этим вопросам, добавил эксперт.

"Президент представил точное отражение состояния двусторонних отношений. Было понятно, что необходимы прогресс, стабилизация отношений. Что нужно сделать отношения более предсказуемыми, - указал Грэм. - Нам необходимо совершить прорыв от текущих отношений к более лучшим"

XVIII ежегодное заседание "Валдая" на тему "Глобальная встряска - XXI: человек, ценности, государство" завершилось в Сочи в четверг пленарным заседанием с главой российского государства.