В ООН не прокомментировали письмо девочки из Луганска с призывом закрыть сайт "Миротворец"

ООН, 22 октября. /ТАСС/. ООН не комментирует переданное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо 12-летней Фаины Савенковой из Луганска с призывом помочь в закрытии украинского сайта "Миротворец". Как заявил в четверг ТАСС заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, в ООН не будут давать оценку посланию.

"Не комментируя письмо, мы считаем, что во всех случаях требуется избегать политического задействования затронутого конфликтами населения, особенно детей", - сказал Хак.

Ранее скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес Савенкову в свой список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. "Миротворец" разместил в своей базе ее личные данные, фотографии и скриншоты публикаций. Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Письмо Савенковой перенаправило в офис генсекретаря постпредство России при ООН. Первый заместитель главы российской миссии Дмитрий Полянский выразил тогда надежду, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки.