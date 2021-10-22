Байден уверен, что сможет добиться соглашения в Конгрессе по своим инициативам

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что Конгресс утвердит его предложения по социальным и экономическим программам, включая план модернизации инфраструктуры страны. Об этом он заявил в четверг на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд). Трансляция велась на телеканале CNN.

"Я думаю, что получу эту сделку", - сказал Байден, пошутив, что "был сенатором 370 лет" и был "неплох в заключении сделок" по законодательным инициативам. Он добавил, что власти США "уже близки к соглашению".

Помимо этого глава Белого дома отметил, что залогом успеха в принятии инициатив являются компромисс и межпартийное сотрудничество.

В настоящее время в Конгрессе США ведется активная полемика по двум ключевым внутриполитическим инициативам Байдена. Речь идет о законопроектах по расширению целого ряда социальных программ и борьбе с изменением климата, а также по модернизации инфраструктуры страны, общая стоимость которых составляет несколько триллионов долларов. Демократы в верхней палате Конгресса не могут пока преодолеть разногласия по этим законопроектам, несмотря на активное участие Белого дома в закулисных переговорах.