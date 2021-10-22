Власти КНР закрыли одну из кофеен сингапурской сети за упоминание Тайваня как государства

СИНГАПУР, 22 октября. /ТАСС/. Власти китайского мегаполиса Нанкин (административный центр провинции Цзянсу) закрыли один из ресторанов популярной сингапурской сети быстрого питания Ya Kun Kaya Toast после упоминания им острова Тайвань как отдельного государства. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times.

"В отношении данного заведения проводится расследование", - сообщили изданию в Государственном управлении по регулированию рынка КНР. "По его результатам будет определено, сможет ли данное заведение продолжать вести бизнес", - указали в ведомстве. Одновременно другие рестораны данной сети в этом мегаполисе на востоке Китая продолжают функционировать в обычном режиме.

Проверки ресторана начались после жалоб китайских пользователей интернета, которые заметили, что в рекламном ролике Ya Kun отображены десять стран, где представлена эта сеть. И в данный список попал остров Тайвань, который Пекин считает одной из провинций КНР, эта позиция разделяется большинством стран мира, включая РФ.

Несколько лет назад китайские власти оштрафовали популярную японскую сеть Muji на 200 тыс. юаней ($31,2 тыс.) за изображение Тайваня как отдельного государства.