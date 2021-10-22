Премьер Израиля перед вылетом в Россию отметил ее международный статус и роль в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Отношения с Россией являются важным звеном израильской внешней политики в связи с высоким международным статусом РФ и ее положением в Ближневосточном регионе, а также благодаря миллиону русскоязычных граждан еврейского государства, которые образуют мост между двумя государствами. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перед вылетом в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас я вылетаю в Россию, чтобы встретиться с президентом Путиным. Отношения между Россией и Израилем - важное звено внешней политики Государства Израиль как из-за особого статуса России в регионе и ее международного статуса, так и из-за миллиона русскоязычных в Израиле, которые представляют собой мост между двумя государствами", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

"Внешняя политика и международный статус Израиля значительно укрепляются, есть большая энергия, направление очень хорошее", - отметил израильский премьер.

Путин в пятницу проведет первую встречу с Беннетом, который вступил в должность премьер-министра Израиля 13 июня. Переговоры пройдут в Сочи, куда израильский премьер прибудет с официальным визитом по приглашению главы российского государства.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в центре внимания лидеров будут взаимодействие двух стран в различных областях и ситуация в Ближневосточном регионе. Премьер-министр планирует обсудить с Путиным на переговорах в Сочи "ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающихся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Ирана", сообщила его канцелярия.