В Японии внимательно следят за действиями кораблей Китая и России на море

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Япония внимательно следит за действиями кораблей Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая в районе японских островов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

"Мы с большой заинтересованностью продолжаем внимательно следить за действиями кораблей Китая и России в водах вокруг нашей страны", - сказал он. По словам заместителя генсека правительства, Япония впредь намерена прилагать все возможные усилия для противодействия незаконной разведывательной деятельности на море.

18 октября корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые совместно прошли через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. По данным Минобороны Японии, проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, никакого нарушения территориальных вод зафиксировано не было.

После этого (21 октября) российские и китайские корабли совершили совместный проход через акваторию между японскими островами Сумисудзима и Торисима, расположенными в Тихом океане к югу от Хонсю, главного острова Японии. При этом в том районе был осуществлен полет двух палубных вертолетов РФ и КНР. В связи с этим в воздух были подняты японские истребители.

Ранее в Японском море завершились трехдневные учения ВМФ РФ и ВМС Китая "Морское взаимодействие - 2021". В рамках практических этапов учения корабли двух стран на морских полигонах отработали задачи по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб. Также моряки практиковались в совместном тактическом маневрировании и организации связи. В рамках завершающего этапа корабли двух стран при поддержке самолетов противолодочной авиации нашли и заблокировали подводную лодку условного противника в назначенном районе.

С российской стороны в учениях были задействованы большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая - эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.