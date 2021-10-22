Киргизия намерена закупить у России и Турции беспилотные летательные аппараты

БИШКЕК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии рассчитывают в ближайшее время приобрести в России и Турции несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил заместитель главы кабмина, председатель Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев в опубликованном в пятницу интервью киргизскому телеканалу Region TV.

"Мы уже выделили средства на покупку техники. В Турции делаются для нас беспилотники "Байрактар", - сказал он. По его словам, в скором времени турецкая техника должна быть получена киргизской стороной.

Как отметил Ташиев, Киргизия также приобретет российские беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Подробности сделки, а также количество БПЛА и их характеристики замглавы кабинета министров не представил.

В четверг президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что республика весной следующего года полностью заменит устаревшее и вышедшее из строя вооружение. "Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны", - пояснил глава государства.