В Пентагоне заявили, что США придерживаются политики "одного Китая"

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут и далее придерживаться в отношении КНР политики "одного Китая", но сохранят при этом установившиеся у них отношения с Тайванем, в том числе в обеспечении его безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе. Трансляция ведется на сайте Минобороны США.

"Вы не раз об этом слышали, и я еще раз повторю, что мы по-прежнему привержены нашей политике "одного Китая" и поддержанию отношений с Тайванем, - сказал министр. - Как мы это делали и при прежних [американских] администрациях, мы продолжим оказание помощи Тайваню в [предоставлении] ресурсов для того, чтобы он мог себя защитить. И мы и далее будем сконцентрированы на этом".

Остин воздержался от спекуляций по поводу гипотетически возможного негативного развития ситуации вокруг Тайваня. Глава американского оборонного ведомства отметил, что никто, в том числе и США, не заинтересован в обострении в районе острова, и нет никаких оснований, подчеркнул он, чтобы это произошло.

У Остина Брюссель был завершающим пунктом европейского турне, включавшим поездки по Грузии, Украине, Румынии и встречу министров обороны стран - членов НАТО.