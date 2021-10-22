Хакеры взломали созданную Трампом соцсеть

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Новая социальная сеть "TRUTH Social", о создании которой объявил в среду бывший президент США Дональд Трамп, подверглась взлому. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на хакеров, осуществивших атаку.

"TRUTH Social" пока не доступна для пользователей, однако хакеры утверждают, что смогли получить доступ к ее тестовой версии. Они создали ряд фейковых аккаунтов, в том числе, самого Трампа, на которых разместили оскорбительные изображения.

Хакеры предпочли скрыть свои личности, однако утверждают, что связаны с группировкой Anonymous. По их словам, взлом соцсети был частью их "войны против ненависти". Кроме того, они хотели развлечься.

В среду бывший президент США Дональд Трамп объявил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и социальной сети под названием "TRUTH Social". Как говорилось в распространенном от его имени сообщении, "миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки".