Экс-главу военной разведки Венесуэлы 23 октября экстрадируют из Испании в США

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Экстрадиция бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля из Испании в США, как ожидается, состоится в субботу, 23 октября. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

В среду Национальная судебная коллегия королевства окончательно одобрила выдачу Карвахаля Соединенным Штатам после того, как ему было отказано в предоставлении убежища.

Экс-глава военной разведки Венесуэлы был задержан в апреле 2019 года в Испании по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. Сначала суд королевства отказал в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Решение было обжаловано, тогда суд согласился выдать Карвахаля США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить его местонахождение. В сентябре текущего года он был вновь задержан в королевстве.

В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.