Президент США встретится с премьером Италии

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги встретится с президентом США Джо Байденом 29 октября в правительственном дворце Киджи в Риме. Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA.

Президент США прибудет в итальянскую столицу на саммит лидеров стран Группы двадцати, который состоится 30-31 октября. На 29 октября также намечена встреча Байдена и его супруги Джилл с Папой Римским Франциском в Ватикане. Стороны обсудят совместные усилия по борьбе с пандемией и климатическим кризисом, а также деятельность в рамках заботы о бедных.

Как ранее сообщило агентство Reuters, глава американской администрации, вероятно, также проведет встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном в ходе своей поездки на саммит G20.

Ожидается, что 1-2 ноября Байден из Рима направится в шотландский Глазго для участия в саммите мировых лидеров на первом этапе 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября.