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Встреча Беннета и Путина длилась пять часов

Как сообщила канцелярия премьера Израиля, встреча прошла в теплом и позитивном ключе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Переговоры израильского премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу длились пять часов. Как сообщила канцелярия израильского премьера, встреча была теплой и позитивной, лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран.

"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов. Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений", - говорится в заявлении. В канцелярии добавили, что "по завершении встречи лидеры вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа".

"Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода шаббата (в субботу вечером - прим. ТАСС)", - указали в канцелярии. В соответствии с еврейской традицией в шаббат с заката в пятницу по вечер субботы запрещена работа, поэтому нельзя пользоваться транспортом, в частности летать на самолетах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильБеннет, Нафтали
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