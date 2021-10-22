Новым президентом Фиджи избран Рату Вильям Катонивере

СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Парламент Фиджи утвердил Рату Вильяма Катонивере в качестве следующего президента страны. Об этом в пятницу сообщила газета The Fiji Times.

По данным издания, в поддержку кандидатуры Катонивере, предложенной на рассмотрение парламента правящей партией страны, проголосовали 28 депутатов. Кандидат от оппозиции Ро Теимуму Кепа набрал 23 голоса.

Согласно положениям конституции республики, принятой в 2013 году, функция избрания президента закреплена за парламентом (ранее выбор осуществлял Великий совет вождей). Срок полномочий действующего президента Фиджи Джиоджи Конроте, переизбранного на второй срок в 2018 году, истекает в ноябре.

Ранее Катонивере в течение нескольких лет руководил морским заповедником, который был создан властями Фиджи для защиты Большого Морского рифа, расположенного у северного побережья второго по величине острова архипелага Вануа-Леву.