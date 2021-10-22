Глава фракции ЕП призвал выработать жесткую линию в отношении России из-за Nord Stream 2

"Очевидно, что [президент России Владимир] Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - утверждал Вебер. При этом он добавил, что получение разрешения на эксплуатацию газопровода "вряд ли возможно, если российское руководство не готово к сотрудничеству и увеличению объемов поставок". В этом контексте глава ЕНП высказался за выработку жесткой линии в отношении России.

БЕРЛИН, 22 октября. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер призвал выработать жесткую линию в отношении России в связи с газопроводом "Северный поток - 2", заявив, что РФ якобы использует "поставки газа в Европу в качестве политического оружия". С подобным утверждением он выступил в опубликованном в пятницу интервью изданию Der Spiegel .

Таким образом, он присоединился к сопредседателю немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналене Бербок, которая возложила на Россию частичную ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призвала не выдавать разрешения на запуск "Северного потока - 2" до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. Политик заметила, что высокие цены на газ в Европе связаны с повышенным спросом и низким предложением. Кроме того, она утверждала, что "при этом можно наблюдать "игру в покер" со стороны России: поставки газа прилично сократились".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

21 октября, выступая на заседании международного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит газа в странах Европы в текущем году может составить порядка 70 млрд куб. м. в условиях увеличения поставок из России и их сокращения из США и стран Ближнего Востока. Он указал, что после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора на эксплуатацию "Северного потока - 2" поставки по трубопроводу могут начаться уже на следующий день.