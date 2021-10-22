Испанский депутат лишился мандата из-за приговора по делу о нападении на полицейского

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) Испании Меричель Батет проинформировала парламентария Альберто Родригеса о том, что он лишается своего депутатского мандата. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

Это решение связано с приговором Верховного суда (ВС) королевства по делу, связанному с нападением на сотрудника полиции. Родригес получил кресло парламентария от левой политической силы "Объединившись, мы можем", которая входит в состав коалиционного правительства.

Он был осужден за то, что пнул полицейского во время протеста в 2014 году. Суд приговорил его к полутора месяцам лишения свободы, однако этот срок был заменен на штраф в размере €540.