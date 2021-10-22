Псаки: власти США оставляют за собой право на ответ в связи с обстрелом их базы в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Американские военные не пострадали при обстреле в среду военной базы США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф, идет расследование произошедшего, Вашингтон оставляет за собой право на ответ. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что военный объект, по мнению Центрального командования ВС США, подвергся "преднамеренному и скоординированному нападению". "Согласно первоначальным данным, при атаке использовались как беспилотники, так и ракеты. <...> Нам на данный момент не известно о пострадавших среди американских военнослужащих. Конечно, мы всегда оставляем за собой право на ответ, но, как я уже говорила, мне нечего анонсировать по этому поводу. Мы все еще расследуем [этот инцидент]", - сказала она.

Во время брифинга одна из журналисток также отметила, что некоторые страны, в том числе те, которые являются партнерами США, выступают за нормализацию отношений с Дамаском. В свете этого, у Псаки спросили, призывала ли администрация США своих партнеров не делать этого. "Ничего не изменилось в позиции США касательно режима [президента Сирии Башара] Асада", - ответила пресс-секретарь Белого дома. За информацией о дипломатических контактах с кем-либо она рекомендовала обратиться в Госдеп.

После этого сотрудница СМИ напомнила, что ранее Минфин США опубликовал доклад о санкционной политике Вашингтона. Помимо прочего, в этом документе содержится вывод о том, что санкции более эффективны, когда они являются не односторонними, а вводятся в координации с другими представителями международного сообщества. "Если другие страны, в том числе партнерские государства, возобновляют дипломатические и торговые связи с Сирией, не подрывает ли это санкции США? Что администрация планирует делать?" - спросила журналистка. "В данный момент мне нечего для вас анонсировать", - ответила Псаки, вновь подчеркнув, что позиция "США касательно режима Асада не изменилась".